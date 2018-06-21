Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kastamonu Milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Kastamonu AK Parti’nin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmadı. İşte AK Parti’nin Kastamonu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi
KASTAMONU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
S. NO
|
ADI
|
SOYADI
|
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
HAKKI
|
KÖYLÜ
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
AVUKAT
|
2
|
METİN
|
ÇELİK
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
AVUKAT
|
3
|
MURAT
|
DEMİR
|
YÜKSEK ÖĞRENİM
|
SERBEST/ÖZEL
AK Parti Kastamonu Milletvekili Adayı Murat Demir, seçim startını Tosya’dan verdi
AK Parti Kastamonu Milletvekili Adayı Murat Demir, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmalarına Tosya’dan başladı. Tosya’nın Yeni Doğan Köyünde kesilen kurbanın ardından dua edildi.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Tosya’nın Yeni Doğan Köyüne gelerek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Demir, Cuma Namazı çıkışında köy meydanında yapılan dua ve kurban kesimi ile seçim çalışmalarına da Tosya’dan başladı. Yeni Doğan Köyünde yapılan kurban kesimine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kurban kesimi sonrası açıklamalarda bulunan Murat Demir, “Milletimizin huzur ve refahının artması, her şeyin millet odaklı olması en önemli yol haritalarımız, bu noktadan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz bundan sonra da sürdüreceğiz. Üzerimize düşen ne varsa o gayreti göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu davaya artı değer katmak adına gayret etmemiz gerekiyor. Biz bu gayreti en üst seviyede göstereceğiz” dedi.
“2.5 yılda Kastamonu ve Tosya’ya üst seviyede hizmet yaptık”
Geçtiğimi dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’nin 3-0 gibi bir başarı göstererek hizmete başladığını hatırlatan Demir, “2,5 yıl gibi kısa sürede Kastamonu ve ilçelerimize hizmet aşamasında çok büyük kazanımların altına imza attık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli seçime 1,5 yıl gibi bir süre olmasına rağmen seçim kararı alarak bu süreyi öne çekti. Bizim şimdi hedefimiz daha önce olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Kastamonu’da 3-0 yapmak” diye konuştu.
“MHP’nin ve diğer partilerin Kastamonu’da milletvekili çıkarma şansı yok”
MHP’nin veya diğer partilerin Kastamonu’dan milletvekili çıkarma şansının olmadığını söyleyen Demir, “Şimdi sizlere şunu açıkça söylemek isterim Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer parti milletvekili adaylarının Kastamonu’dan seçilme şansı hiç yok. AK Parti önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de 3-0 yaparak 27. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisine 3 milletvekili gönderecektir. Seçim çalışmalarımda Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Hacı İbrahim Maşalacı’yı ziyaret ederek kendisinden oy isteyeceğim. Bu da benim seçim çalışmalarımdan biri olacak” şeklinde konuştu.
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