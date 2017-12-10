Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı 1.100 rakımlı Zümrüt köyünün Ağrıt Mahallesi'nde sert geçen kış aylarında sadece yaşlı bir çift kalıyor.

AA'nın haberine göre, İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Zümrüt köyünün Ağrıt Mahallesi'nde yaz aylarında sekiz aile yaşıyor.

KIŞ AYLARINDA MAHALLEDE SADECE KARA ÇİFTİ KALIYOR!



Kar kalınlığının kimi zaman 3 metreye ulaştığı kış aylarında diğer aileler yöreden ayrılıyor. Mahallede ise bu dönemde sadece 76 yaşındaki Ali Osman ile 70 yaşındaki Fati Kara çifti yaşamlarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve sert geçen kışa rağmen evlerini terk etmeyen çift, kış boyunca yazın hazırladıkları yiyeceklerle hayatlarını devam ettiriyor.





KÖYDEN AYRILMAMA NEDENLERİ, SAĞLIKLARINA İYİ GELMESİ

Ali Osman Kara, yaptığı açıklamada, sağlıklarına iyi geldiği için köylerinden ayrılmadıklarını söyledi.

Çocuklarının yanlarında yaşamaları için kendilerini İstanbul'a çağırdığını belirten Kara, "Temiz havası, doğasıyla burası çok güzel. Biz İstanbul'da çok sıkılırız, hasta oluruz." ifadesini kullandı.

Yaz aylarında mahallede başka yaşayanlar da olduğuna dikkati çeken Kara, kışın ise sert iklim şartları nedeniyle sadece eşiyle kendisinin kaldığını anlattı.

Ev işlerini eşiyle yardımlaşarak yaptıklarını dile getiren Kara, "Eşim bacaklarından rahatsız olduğu için evin önündeki karı temizleme, odun taşıma gibi işleri ben yapıyorum. Temizliği ve yemeği eşimle birlikte yapıyoruz. Köyde kaldığımız sürece sağlığımızın daha iyi olacağına inanıyoruz. Daha önce hayvancılık yapıyorduk ama artık yaşlandık, yapamıyoruz." dedi.

Kara, kışlık ihtiyaçlarını sonbahardan hazırladıklarını, çünkü kış aylarında mahallelerine araç gelemediğine işaret ederek, bu şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini kaydetti.

"GEÇEN YIL KAR KALINLIĞI 2 METREYİ GEÇTİ"

Kara çiftini ziyaret eden Zümrüt Köyü Muhtarı Erdoğan Sarı da mahallenin köy merkezine 3 kilometre uzakta olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Köyümüz Azdavay'ın en yüksek rakımlı yeri. Köyümüzde kar kalınlığı 3 metreye kadar çıkabiliyor. Geçen sene yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçti ve yollar kapandı. Sekiz gün kendilerinden haber alamadık. Cep telefonlarının da şarj sorunu olmuş, telefonla da ulaşamadık. Azdavay'da veya İstanbul'da kalmaları için ikna etmeye uğraşıyoruz ama evlerinden ayrılmak istemiyorlar."

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