Kastamonu'da bir TIR içinde 148 göçmen yakalandı

Ağrı'dan İstanbul'a giden TIR, D-100 karayolu Tosya girişinde polis kontrol noktasında durduruldu.

TIR'ın dorsesinde, Afganistan, İran ve Suriyeli 148 göçmen bulundu. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen kaçaklar, ilçedeki spor salonuna götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA'nın haberine göre; Göçmenlerin, yapılacak işlemlerin ardından Kastamonu Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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