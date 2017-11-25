Kastamonu'da görevden dönen asker baba ile minik kızının buluşması duygulandırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü Adalet Yürüyüşü'nde ve Samsun'da düzenlenen Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda yaklaşık iki ay boyunca görev alan ve bu süre zarfında kızından ayrı kalan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş İsa Manay'ın 2,5 yaşındaki kızı Melisa Reyyan ile buluşması duygulandırdı.

İHA'nın haberine göre, iki ay boyunca babasını göremeyen 2,5 yaşındaki Melisa Reyyan, bir anda babasını karşısında görünce 'baba' diyerek kucağına atladı ve boynuna sarıldı. Küçük kız, babasının boynuna sarılarak dakikalarca öpüp, hasret giderdi. Eşi tarafından görevden dönen asker babayla kızının duygulandıran bu buluşması cep telefonuna kaydedildi. Sosyal paylaşım sitesine yüklenen bu video, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Ünlü Sanatçı Demet Akalın'ında sosyal medya hesabından paylaştığı bu video, izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu.

"EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN HER TÜRLÜ GÖREVİ SEVE SEVE HER ZAMAN YAPMAYA HAZIRIZ"

Görevden dönen asker babayla kızının duygulandıran buluşmasının sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekorları kırması üzerine açıklamalarda bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş İsa Manay, "Bizim için önemli olan vatan millet aşkıdır. Görevimizi her türlü icra ederiz. Görevin fazla olması veya eksik olması bizim için fark etmez, görevin çok olmasından şikayet edecekte değiliz. Elbette ki evlatlarımızı, eşimizi özlüyoruz ama bizim için ne zaman bir görev olursa biz, elbette vatandaşımızın ve ülkemizin güvenliği açısından her türlü fedakarlığa yani fedakarlıktan da öte bu bizim boynumuzun borcudur. O yüzden biz bunu düşünmüyoruz. Bize zor gelmiyor. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, emniyet güçleri olarak, jandarma ekipleri olarak daima güçlüyüz ve daima hazırız. Biz, hazır olmalıyız ki ülkemizde güven olsun, huzur olsun. Bu bilinçle görevlerin çokluğundan veya zorluğundan kesinlikle şikayetçi değiliz, şikayet edecekte değiliz. Sadece kendi ailemiz, kendimiz için değil bütün milletimizin evlatları için onların güvenliğini sağlamak, huzurunu sağlamak ve geleceklerini teminat altına almak için biz, görevimizi seve seve her zaman yapmaya hazırız. Evlatlarımızı sağlam ve huzurlu bir gelecek için fedakarlıktan da öte bunlar bizin boynumuzun borcudur. Çünkü her şey gençlerimiz için, evlatlarımızın için. Bizler, bu bilinçle görevlere çıkıyoruz" dedi.

"ASKER EŞİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Asker eşi olduğu için gurur duyduğunu vurgulayan Melisa Reyyan'ın annesi Nesrin Manay, "Asker eşi olduğum için gurur duyuyorum. Tüm askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz Allah'a emanettir. Her zaman onların arkasından dua ediyoruz. Eşim asker, görevde olduğu zamanlar kızımla onu her zaman dualarla uğurlayıp dualarla gelmesini bekliyoruz. Bu sırada bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"KIZIMIN TEPKİSİNİ MERAK ETTİM HEPİMİZ ÇOK DUYGULANDIK"

"Görevdeyken eşimi çok özlüyoruz" diyen Nesrin Manay, şunları kaydetti: Kızım, küçük olduğu için babasını daha çok özlüyor. Eşim göreve çıktığında her zaman sürekli babam nerede, babam yok, bazen görüntülü arama yapıp konuştuğumuzda susuyor, babam yok diyor. Eşime küsüyor, sen yoksun diyor, gelmiyorsun gibi sözler diyor. Baba gel artık diyor. Eşimde görevden geldiğinde o videoyu çekme gereği duydum. Çünkü kızım çok özlemişti babasını, verdiği tepkiyi merak ettik. Babam deyip sarılınca hepimiz çok duygulandık.

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