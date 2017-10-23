Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İskelle mevkiisinde otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı. Kazada işe gitmek üzere yola çıkan sürücü hayatını kaybetti.
İHA'nın haberin göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Enis Sarı yönetimindeki otomobil, Kastamonu-Abana karayolunda İskelle mevkiisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bozkurt'ta özel bir şirkette çalışan Enis Sarı, işe gitmeyince iş arkadaşları tarafından aranmaya başlandı. Bir süre haber alınamayan Enis Sarı için emniyet güçlerine kayıp ihbarında bulunuldu. Polis ve Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu otomobil, deniz kenarında bulundu. Kaza yapan aracın içerisinde Enis Sarı'nın emniyet kemerinin takılı olduğu ve açılan hava yastıkları nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Enis Sarı'nın cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayı haber alan Enis Sarı'nın ailesi ise, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Evli ve iki çocuk babası Enis Sarı'nın önüne köpek çıkması sonucu kaza yapmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Misafir 2 saat önceAllah rahmet eylesin00