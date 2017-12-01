Kastamonu'da sır olan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde yanan 2 evden birinde oturan, 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nden kayıp 4 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor. Evin enkazında elek kullanılarak, 4 kişiye ait iz aranırken, ormanlık bölgelerde de özel eğitimli köpeklerle arama yapılıyor.
DHA'nın haberine göre, Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi'nde, birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Ahmet ve Fazıl Çataloğlu'na ait 2 evde, geçen çarşamba günü sabaha karşı yangın çıktı. Evler, köyün dışında olduğu için yangın, akşam saatlerinde fark edilebildi. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekibinin soğutma çalışması yaptığı evler, tamamen yandı. Ahmet Çataloğlu'na ait evin boş olduğu, diğer evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun ise kayıp olduğu belirlendi.
ÇOCUK KAFATASI VE KEMİKLERİ BULUNDU
Yanan evin enkazında dün yapılan aramada, çocuk kafatası ve kemikleri bulundu. Torun Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fazıl Çataloğlu'na ait traktör ise evine 10 kilometre uzaklıkta, orman içindeki yolda, terk edilmiş bulundu. Römorkunda küçükbaşlar olan traktörün üst brandasının da yandığı belirlendi. Kayıp 4 kişiye ait bir ize rastlanılmayan traktör ve arkasındaki römork, yapılan incelemeden sonra İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesine çekildi.
Havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen aramalar, bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Kazma ve küreklerle dün arama yapılan evin enkazında, bugün elek de kullanıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri, enkazdan geriye kalanları, inşaatlarda kullanılan kum eleğinden geçirerek, kayıp 4 kişiye ait iz aradı. Jandarma ekipleri de çevrede ve ormanlık alanlarda aramalarını sürdürdü. Ankara'dan getirilen özel eğitimli köpekler de aramalarda kullanıldı. Şu ana kadar yapılan aramalarda, kayıplara ait iz bulunmadı. Aramaların sürdüğü belirtildi.
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