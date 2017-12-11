Kastamonu'da, ulusal bir kanalda yayınlanan programın ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'ya 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Ulusal bir kanalda yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ekibinin içerisinde bulunduğu, Turan Keskinci yönetimindeki minibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yan yattı. Kazadan minibüs sürücüsü Turan Keskinci hafif yaralanırken, minibüste bulunan diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı Keskinci, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.











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