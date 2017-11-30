Kastamonu'da üretilen siyah sarımsak ihraç edilecek

Yurtdışında oldukça yaygın olan ancak Türkiye'de pek bilinmeyen siyah sarımsağı Güney Kore gezisi sırasında gören Halit Cebeci, bu alanda yatırım yapmaya karar verdi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından siyah sarımsak üretimine başladı. Firma kuran Cebeci, ürettiği siyah sarımsakları yurtdışına göndermek üzere çalışma başlattı.



Cebeci, yaklaşık 25 yıl ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini, uzun zamandır ilaç üretim makineleriyle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı. Siyah sarımsağı gördükten sonra bu konuda yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Cebeci, "Taşköprü sarımsağı, besin içeriği, aromasıyla çok özel bir sarımsak. Bu sarımsağı siyaha dönüştürdüğümüzde yurt dışındaki muadilleriyle farklı olup olmayacağına baktık" dedi.





HERHANGİ BİR MADDE KULLANILMADAN YAPILIYOR



Projeye 2,5 yıl önce başladıklarını aktaran Cebeci, güvendikleri akademisyenlerden bilgi, KOSGEB'den de maddi destek alıp birkaç denemenin ardından ürünü geliştirdiklerini söyledi.



Siyah sarımsakla ilgili bilgi veren Cebeci, "Siyah sarımsak, bir sarımsak türü değil. Siyah sarımsağı üretmek için Taşköprü'de sarımsağı toprakla buluştuğu andan itibaren kontrol altında tutup, geliştiğinde de tesisimizde işliyoruz. Herhangi bir madde kullanılmıyor. Sarımsağın siyaha dönüşmesiyle hücre yenileyici kolesterole iyi gelen maddeler açığa çıkıyor." ifadelerini kullandı.



İşlendikten sonra sarımsağın katma değerinin de yükseldiğine işaret eden Cebeci, "Siyah sarımsak aslında Avrupa için de yeni bir ürün. Orada da yeni yeni görülmeye başlandı. İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde pazar olabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz." diye konuştu.





DENEME AMAÇLI 16 ÜLKEYE GÖNDERİLDİ



Bir market müdürü Birol Uluşan da uzun yıllardır marketlerinde siyah sarımsak satışı yapıldığını aktardı.



Özellikle yurtdışından gelen şeflerin bu konuda talepleri olduğunu anlatan Uluşan, "Talep olunca biz de siyah sarımsağı yurt dışından getiriyorduk. Türkiye'de, Taşköprü sarımsağından elde edilen ürün daha kaliteli. Daha önce genellikle Uzak Doğu ülkelerinden ithal ediyorduk. Kilogramı 250-300 liraya geliyordu. Şimdi ithalat sona erdi. İç piyasadan kilogramı ortalama 70 liraya geliyor" değerlendirmesinde bulundu.



Dünyanın birçok yerindeki mağazalarına Türkiye'den ürün gönderdiklerini bildiren Uluşan, şunları söyledi:

"Özellikle coğrafi işaret almış ürünleri 16 ülkeye gönderiyoruz. Taşköprü'de üretilen sarımsak da bunlardan biri. Dünyada bu kadar keskin aromaya sahip başka bir ürün yok. O nedenle bu ürünün siyaha dönüşmesi kıymetli. Siyaha dönüştürüldüğünde değerleri daha iyi hale geliyor. Siyah sarımsağı 16 ülkedeki mağazalarımıza deneme amaçlı gönderdik. Şimdi oradan gelecek cevapları bekliyoruz."

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