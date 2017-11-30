Kastamonu'da yangın

Kastamonu'da 2 evin tamamen yandığı yangında evlerden birinde yaşayan 5 kişilik aileden haber alınamıyor.



AA'nın haberine göre, Bürme köyünde, kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde yangın çıktığını gören köy sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Köye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evler tamamen yandı.



Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.





Yangında çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.