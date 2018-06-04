İlçe halkı diken üstünde

Tosya ilçesi Menderes Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, meraklı ve korkulu bakışları üzerine çekti. Vatandaşlar tarafından bir sopa ile etkisiz hale getirilen yılan, daha sonra Tosya Belediyesi İtfaiye Çavuşu İsmail Altılar tarafından soğukkanlı bir şekilde bulunduğu yerden alındı. DHA'nın haberine göre, eline giydiği kalın eldiven ile korkusuzca yılana yaklaşan itfaiye çavuşu Altılar, torbaya koyarak tekrar doğaya bıraktı.



CADDEDEKİ YILANI DA İTFAİYE EKİBİ YAKALADI



Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

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