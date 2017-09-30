Pazar günü İspanya'da ayrılmak için bağımsızlık referandumuna gitmeyi planlayan Katalonya'da gerilim sürüyor.

Madrid yönetiminin yasadışı ilan ettiği ancak Katalanların oy sandıklarını kurma yönünde ısrarcı olduğu referandum öncesinde İspanyol polisinin referandumu engelleme girişimine Katalan çiftçilerden yanıt geldi. Barselona sokaklarını traktörlerle dolduran Katalan çiftçiler, bağımsızlık referandumuna destek oldu.

Ünlü Sagrada Familia Kilisesi ve hükümet binalarının etrafında traktörleriyle konvoy oluşturan çiftçilerin planı ise oy kullanma merkezlerine İspanyol polisinin ulaşmasını engellemek.

AFP haber ajansına konuşan Gerard Batalla isimli bir çiftçi, "Traktörlerden barışçıl bir şekilde oy kullanma merkezlerine park etmelerini istedik. Eğer oy kullanma merkezlerini kapatmaya çalışırlarsa, onları engelleyin ya da işlerini olabildiğince zorlaştırın. Traktörleri basitçe oraya bırakın ve daha ileri gitmeyin" ifadelerini kullandı.

İSPANYOL HÜKÜMETİNİN HEDEFİ: OY KULLANMA MERKEZLERİ

Öte yandan Madrid yönetiminin, Katalonya yerel polisine bir talimat göndererek bölgedeki tüm oy kullanma merkezlerinin temizlenmesini istediği belirtildi.

Associated Press'in haberine göre, yerel polise gönderilen iç talimatta 2315 oylama merkezinin tamamının ziyaret edilmesi ve oy sandıkları ile pusulalara el konarak merkezin kapadılması istendi. Polis memurlarına talimatları yerine getirirken, cop gibi araçlar kullanmamaları tavsiye edildi.

Sayıları 17 bini bulan Katalonya polisinin, Madrid hükümetinden gelen talimatlara nasıl yanıt verecekleri referandumun yapılıp yapılamaması konusunda kilit rol oynayacak.

Referandum için belirlenen 1 Ekim'e saatler kala, oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların kapatılmasını önlemeye çalışan bağımsızlık yanlısı gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak okullarda sabahladı.

Bölge genelinde 60 bin gönüllünün oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattığı, okullara girmek için de kültürel aktiviteler organize ettiği bildirildi.

Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın ise kamu düzenini riske atmamak için ailelerin birkaç okulda içeriye girmesine izin verdiği belirtildi.

İNTERNETTEN OY KULLANMA YASAKLANDI

Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi.

Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezinin (Cesicat) binalarına giden jandarma, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin kapatılmasıyla ilgili TSJC'nin kararını yetkililere iletti.

Başta Barselona olmak üzere Katalonya genelinde kamu binaları ve okulların önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Barselona'da İspanya hükümetini temsil eden valilik binasının önü çok sayıda polis aracı ve demir parmaklıklarla güvenlik koridoruna alındı.

PUİGDEMONT: OTORİTER DEVLETE KARŞI KAZANDIK

Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Barselona'da düzenlenen son mitinginde yaptığı konuşmada, "Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık. Artık buradayız ve geri dönmemek üzere geldik. Pazar günü, tarihi değiştirmeye hazır şekilde sokağa çıkacağız. Pazar, pazartesi ve tüm hafta gelecekle randevumuz var. Çünkü kararlı bir adımla yürümeye başlayacağız. Bir süreçten çıkıp, ileri doğru gitmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da "Katalanlar artık korkuyu yendi. Bundan sonrası özgürlük yolu. Ulus olarak hiç şüphe yok ki çok fazla yenilginin ve zorluğun bir meyvesiyiz. Ama hepimiz ikna olduk ki bundan sonra tüm zaferlerin sesiyiz." şeklinde konuştu.