Katalan siyasetçiler serbest bırakıldı, protestolar sona erdi!

Çarşamba günü İspanyol jandarmasının, Katalan hükümet binalarına düzenlediği baskınla gözaltına alınan Katalan siyasetçiler serbest bırakıldı.

Katalonya bölgesel hakimliğinin açıklamasında, mahkemeye çıkartılan 6 kişinin ifade vermeyi reddettiği belirtildi. Serbest bırakılan 6 kişinin görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddialarıyla soruşturulacağı belirtildi. Katalan siyasetçiler ayrıca her hafta mahkemeye çıkacaklar.

6 Katalan yetkilinin serbest bırakılmasının ardından 24 saatten fazla süren sokak protestolarının da sonlandırıldığı belirtildi. Perşembe sabahı başlayan ve binlerce kişinin katıldığı sokak protestolarının ardından, yüzlerce bağımsızlık yanlısı Katalan geceyi sokaklarda geçirmişti.

Katalan Ulusal Meclisi Başkanı Jordi Sanchez, protestoların sona erdiğini açıklarken, kısa süre içerisinde bir kutlama mitingi yapılacağını duyurdu.