- Reuters İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont

İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlık ilanında bulunacaklarını açıkladı.

Pazar günkü bağımsızlık referandumunun ardından ilk söyleşisini BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.

Carles Puigdemont, İspanya'daki merkezi hükümetin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur" yanıtını verdi.

Puigdemont, şu anda İspanya hükümeti ile Katalonya hükümeti arasında hiçbir iletişim olmadığını da açıkladı.

İspanya Kralı Felipe: Katalonya referandumu yasadışı

İspanya Kralı 6. Felipe ise Salı akşamı gerçekleştirdiği konuşmada Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınadı ve bu kişilerin yasayı çiğnediğini söyledi.

Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtirken birlik çağrısında bulundu ve ekledi:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler.

"İspanya bu zor zamanların üstesinden gelecek."

Kral Felipe, Katalan toplumunun bölünmüş olduğunu söyledi ve yaşananların hem zengin otonom bölge Katalonya'nın hem de İspanya'nın tümünün ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Kral'ın söylemedikleri

Patrick Jakson, BBC News, Barcelona

Kral Felipe'nin konuşması bittiğinde, şehir merkezinde bulunduğum bardaki müşteriler masaları yumrukladı ve Kral'ı ıslıkladı, ardından da normal sohbetlerine devam etti - konuşma hiçbir etki bırakmadı.

- AFP/Getty Images Kral Felipe ulusa seslenip birlik çağrısında bulunurken kendisini dinleyen bağımsızlık yanlıları

Konuşmada söylediklerinden çok söylemedikleri dikkat çekti: Pazar günkü polis şiddeti hakkında tek bir kelime yoktu, İspanya ve Katalan hükümetleri arasında bir diyalog çağrısı yoktu, Katalonya'daki bağımsızlık arzusunu tanıyan veya en azından düzgün, yasal bir referanduma yönelik tek bir açıklama yoktu. Bir iki kelime Katalanca bile konuşmadı.

Bunun yerine hükümetin referandumu tanımayan açıklamalarını tekrar etti. Yalnızca İspanya'nın koşullarının kabul edilmesi durumunda "demokratik birliktelik" vaat etti.

Bardaki bir müşteri, bunun iki tarafı diyaloga itme açısından kaçırılmış bir fırsat olduğunu söyledi.

Bir diğeri ise "Bu durumu hiç de iyileştirmiyor. Duruma müdahale etmesini beklemiyordum ama en azından iki gün önceki polis şiddetinden bahsedebilirdi" dedi.

Pazar günü yapılan referandum sırasında yaklaşık 900 kişinin yaralanmasının ardından Katalonya'da yüz binlerce kişi protestolara katılmıştı. Yerel sağlık görevlileri şiddet olaylarında 33 polisin de yaralandığını açıklamıştı.

Madrid'deki merkezi hükümet, referandumun yasadışı olduğunu söylüyor.

Katalonya'da protestolar ise devam ediyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yerel polis güçlerine göre yalnızca Barcelona'da 700 bin kişi sokağa çıktı. Bu sayı Madrid'deki yetkililer tarafından doğrulanmış değil.

Kentteki yollara kurulan 50'den fazla barikat trafiği ciddi oranda etkilerken Barcelona metrosu iş saatlerindeki seferlerini yüzde 25 oranında azalttı, diğer saatlerde ise hizmet vermedi.

Reuters Gran Via'daki barikat. Pankartta "İşgal güçleri defol" yazıyor

Sendika kaynakları Barcelona limanının çalışmayı bıraktığını bildirdi.

Ünlü Sagrada Familia kilisesi de dahil olmak üzere kentin turist cazibeleri de kapılarını kapattı.

Barcelona'nın dev gıda pazarı Mercabarna'daki 770 civarında dükkanın kepenk indirmesi nedeniyle pazar ıssızlığa gömüldü.

- EPA Mercabarna'da kepenkler kapalıydı

Kentin diğer yerlerinde de esnaf dükkanlarını açmadı. Okullar, üniversiteler ve hastaneler de kapandı veya minimum seviyede hizmet verdi.

Barcelona'daki El Prat havalimanı ve taksiler ise faaliyetlerine devam etti.

Grev, referandum sırasında "yaşanan büyük insan hakları ihlalleri" nedeniyle örgütlenmişti.

Referandum sırasında bazı polisler plastik mermi kullanmış, kadınları saçlarından sürüklemişti.

Salı sabahı konuşan İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ise "Katalonya'nın nüfusunu nasıl uçuruma ittiğini ve sokaklarda isyana teşvik ettiğine her gün tanık oluyoruz" demişti.

Katalan hükümeti Pazar günü gerçekleşen referandumda "yüzde 90'ın üzerinde bağımsızlık oyu" çıktığını söylese de resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 42 olduğu belirtiliyor. Bu durum Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un elini zayıflatıyor.

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