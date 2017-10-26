Katalonya Başkanı Puigdemont'dan İspanya'ya uyarı: Özerkliğin kaldırılması krizi derinleştirir

Katalonya Parlamentosu bağımsızlık referandumu sonrası bölgenin özerkliğini kaldırmaya hazırlanan İspanya hükümetine karşı atılacak adımları tartışmak üzere toplanacak.
Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont da oturumda bir konuşma yapacak.
Carles Puigdemont konuşması öncesi İspanya Senatosu'na bir mektup gönderdi.
Puigdemont mektupta, "Özerkliğin kalıdırılması krizi derinleştirir" uyarısında bulundu.
Katalan lider henüz bağımsızlık ilan etmediklerini ancak İspanya Anayasası'nın 155'inci maddesinin uygulanması halinde parlamentolarında bağımsızlığın oylanacağını söyledi.
Söz konusu madde İspanya hükümetine, Katalonya'nın özerkliğini kaldırmak ve bölgedeki kurumları kontrol altına alma hakkı veriyor.
Katalonya'da yeniden bölgesel seçimlere gidebilir ya da bölge tek taraflı bağımsızlık ilan edebilir.
İspanya Senatosu'nun anayasanın 155. maddesinin uygulanması ve bölgede erken seçim yapılmasına ilişkin kararı Cuma günü oylaması bekleniyor.
Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti.
Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.
2015'te yapılan seçimlerde Katalonya bölgesindeki oyların yüzde 40'ını alan birlikçi partiler ve bağımsızlığa karşı çıkan birçok seçmen ise referandumu boykot etmişti.
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