Katalonya'da bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum kuruluşu lideri gözaltında

- Reuters Jordi Cuixart ve Jordi Sánchez

İspanya'ya bağlı özerk bölge Katalonya'da bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum örgütü lideri, Madrid'deki ulusal mahkemenin kararıyla gözaltına alındı.

Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez'in gözaltına alınmalarının ardından Barcelona'da gösteriler düzenlendi.

Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği (Assemblea Nacional Catalana) adlı sivil toplum kuruluşlarının başında olan ve "iki Jordi" olarak bilinen aktivistler, 1 Ekim'de düzenlenen ancak Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuna giden süreçte önde gelen isimlerdendi.

- AFP Barcelona'da düzenlenen gösteriler

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, "Maalesef yine siyasi tutuklularımız var" şeklinde tweet attı.

"Ayrılıkçılıkla" suçlanan iki sivil toplum örgütü lideri, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Ekonomi etkileniyor

Diğer yandan İspanya"ya Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmedini açıklaması için verdiği süre Pazartesi günü sona erdi.

Ancak Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a yazdığı mektupta bu durumu netleştirmezken tekrar diyalog çağırısında bulundu.

İspanya'da yaklaşık 700 şirket kriz başladığından beri genel merkezlerini Katalonya'dan ülkenin başka bölgelerine taşıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's da krizin sürmesi halinde Katalonya'nın resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

İspanya hükümeti gelecek yıl için büyüme tahmini öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e düşürdü.

Katalonya, İspanya ekonomisinin beşte birini oluşturuyor.

İspanya, Katalonya Özerk Yönetimi'ne 5 gün süre verdi

İspanya Başbakanı: 'Katalonya'nın bağımsızlık ilanının hiçbir anlamı olmaz'

Katalonya'da nasıl bir devlet kurulacak?

Katalonya bağımsızlık referandumu: Bundan sonra ne olacak?