Quim Torra, seçilebilmek için yeterli oyu alamadı

Katalonya Parlamentosu, kaçak eski başkan Carles Puigdemont ile tutuklu ayrılıkçılardan Jordi Sanchez ve Jordi Turull'un ardından adı ön plana çıkan bağımsızlık yanlısı Torra'nın adaylığının oylanması üzerine toplandı.
Torra, konuşmasında "Katalan Cumhuriyeti için usanmadan çalışacağını" belirterek, yasa dışı bağımsızlık referandumunun kendilerine verdiği "yetkiye" bağlı kalma taahhüdünde bulundu. Başkanlarının görevden alınan Puigdemont olduğunu belirten Torra, "Bugün seçim konuşmasını ben değil, Katalonya'nın meşru başkanının yapması gerekiyor." dedi.
"Katalan Cumhuriyeti Anayasasının" yazılması için çalışacağını kaydeden Torra, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Katalan krizi konusundaki "kabul edilemez sessizliği" kınadı.
Torra, koşulsuz olarak merkezi hükümetle konuşmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
RAJOY: YEREL HÜKÜMET KANUNLARA RİAYET ETMEZSE...
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Torra'nın konuşmasına ilişkin olarak, "Duyduğumuz, gördüğümüz şeyi beğenmedik. Ancak onu eylemlerine göre değerlendireceğiz." diye konuştu. Rajoy, yeni yerel hükümetin kanunlara riayet etmemesi durumunda bölgeyi doğrudan yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.
Hakkında çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde Almanya'da tutuklanan ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılan Puigdemont da adaylığını desteklediği Torra'nın konuşmasını, "harika" olarak niteledi.
- 5. kez başarısız oldular
Yapılan oylamada Torra, 66 oy alarak gerekli olan 68'e ulaşamadı. Bu sonuçta, ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi'nin (CUP) Puigdemont'tan başkasını desteklememe kararı etkili oldu. Böylece, ayrılıkçılar 5. girişimlerinde de başarı elde edemedi.
ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR
Pazartesi günü yapılacak seçimin ikinci turunda basit çoğunluk aranacak. Eğer bu oylamada da sonuç elde edilemez ve 22 Mayıs'a kadar yeni bir hükümet kurulmazsa Katalonya yeniden seçime gidecek.
Daha önce, iki kez Puigdemont, birer kez de Jordi Sanchez ve Jordi Turull aday gösterilmişti. Ancak Puigdemont kaçak, Sanchez ve Turull da tutuklu oldukları için seçilememişti.
BAĞIMSIZLIK İLANI YAPILMIŞTI
İspanya'nın güneydoğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminde Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de yerel parlamento tek taraflı bağımsızlık ilanı yapmıştı.
Bunun üzerine merkezi hükümet Senatodan aldığı onayla özerk yönetimlere müdahale yetkisi veren Anayasanın 155. maddesini ilk kez işleterek Puigdemont yönetimi görevden almış, 21 Aralık'ta da erken seçime gidilmesine karar vermişti.
25 KİŞİ YARGILANIYOR
"Devlete isyanla" suçlanan Katalan hükümeti üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, eski başkan Puigdemont, dört eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı.
Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9'u tutuklanmış, 9'u kefaletle serbest bırakılmış, 7'si kaçmış, kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmemişti.
Aralarında Puigdemont'un da olduğu kaçaklardan 6'sı hakkında uluslararası veya Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.
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