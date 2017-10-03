Katalonya'da hayat duracak: FC Barcelona'dan greve destek!

Pazar günü 800'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Katalonya şimdi de genel greve gidiyor.

Katalonya'daki işçi sendikaları ve ticaret birliklerinin aldığı karara göre, Pazar günü yapılan referandumda yaşanan insan hakkı ihlalleri nedeniyle bölge bugün greve gidecek. Grevin, Katalonya'da geniş alanlara yayılabileceği tahmin ediliyor.

Salı günü boyunca, Katalonya toplu taşıma araçlarının çalışmayacağı, okulların ve kliniklerin kapalı kalacağı belirtiliyor.

Pazar günü gerçekleştirilen referandumda, Madrid yönetimi tarafından yasa dışı ilan edilmesine karşın, 2.2 milyon kişi oy kullanmıştı.

Katalan hükümeti, kullanılan oyların yüzde 90'ının bağımsızlıktan yana olduğunu açıklamıştı.

FC BARCELONA DA GREVE KATILIYOR

Milyonlarca kişinin katılacağı greve, Barcelona kulübünün de katılması bekleniyor. Referandum tartışmaları boyunca, Katalan hükümetinden yana taraf alan Barcelona'da başkan Josep Maria Bartomeu, bir basın toplantısı düzenleyerek referandum günü yaşanan polis şiddetini kınadığını belirtti.

Kulübün Katalonya'da planlanan genel grev ile ilgili fikrini açıklayan Bartomeu, "Profesyonel veya amatör hiçbir takımımızın hiçbir etkinliği olmayacak" ifadeleriyle kulübün greve katılacağını belirtti.

La Liga'da oynayan bir diğer Katalan ekibi Girona da antrenmanı iptal ederken, Espanyol kapalı kapılar ardından çalışma kararı aldı.

MİLLİ TAKIM ANTRENMANINDA PIQUE'YE TEPKİ

Öte yandan Barcelona'nın Las Palmas ile oynadığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla Katalanların oy verme hakkını gözyaşları içerisinde savunan Gerrard Pique'ye milli takım taraftarından tepki geldi.

Başarılı savunmacı, milli takım antrenmanında taraftarlarca yuhalandı. Bazı taraftarların, 'Pique dışarı' ve 'İspanya senin ulusun' yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Katalonya'da tartışmalı bağımsızlık referandumun sonuçlanmasının ardından gözler şimdi bir sonraki hamlenin ne olacağına çevrilmiş durumda.

Katalan lider Puigdemont, referandum kararının bağlayıcı olduğunu belirterek bağımsızlık ilanının sinyallerini verdi. Katalan parlamentosundan çıkan karara göre, hükümet referandum sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iki gün içerisinde bağımsızlık ilan etmek zorunda.

Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi ihtimaline karşın henüz net bir strateji belirleyemeyen Madrid hükümetinin ise elindeki en büyük koz ise anayasanın 155. maddesi.

İspanyol anayasasının 155. maddesi, Madrid yönetimine Katalonya'nın özerk statüsünü askıya alma ve Katalan meclisini dağıtarak bölgeyi yeniden seçime götürme hakkı veriyor. Ancak bu seçeneğin ayrılıkçılara verilen desteği arttırabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor.