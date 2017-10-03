Katalonya'da hayat duracak: FC Barcelona'dan greve destek!

Pazar günü 800'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Katalonya şimdi de genel greve gidiyor.
Katalonya'daki işçi sendikaları ve ticaret birliklerinin aldığı karara göre, Pazar günü yapılan referandumda yaşanan insan hakkı ihlalleri nedeniyle bölge bugün greve gidecek. Grevin, Katalonya'da geniş alanlara yayılabileceği tahmin ediliyor.
Salı günü boyunca, Katalonya toplu taşıma araçlarının çalışmayacağı, okulların ve kliniklerin kapalı kalacağı belirtiliyor.
Pazar günü gerçekleştirilen referandumda, Madrid yönetimi tarafından yasa dışı ilan edilmesine karşın, 2.2 milyon kişi oy kullanmıştı.
Katalan hükümeti, kullanılan oyların yüzde 90'ının bağımsızlıktan yana olduğunu açıklamıştı.
FC BARCELONA DA GREVE KATILIYOR
Milyonlarca kişinin katılacağı greve, Barcelona kulübünün de katılması bekleniyor. Referandum tartışmaları boyunca, Katalan hükümetinden yana taraf alan Barcelona'da başkan Josep Maria Bartomeu, bir basın toplantısı düzenleyerek referandum günü yaşanan polis şiddetini kınadığını belirtti.
Kulübün Katalonya'da planlanan genel grev ile ilgili fikrini açıklayan Bartomeu, "Profesyonel veya amatör hiçbir takımımızın hiçbir etkinliği olmayacak" ifadeleriyle kulübün greve katılacağını belirtti.
La Liga'da oynayan bir diğer Katalan ekibi Girona da antrenmanı iptal ederken, Espanyol kapalı kapılar ardından çalışma kararı aldı.
MİLLİ TAKIM ANTRENMANINDA PIQUE'YE TEPKİ
Öte yandan Barcelona'nın Las Palmas ile oynadığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla Katalanların oy verme hakkını gözyaşları içerisinde savunan Gerrard Pique'ye milli takım taraftarından tepki geldi.
Başarılı savunmacı, milli takım antrenmanında taraftarlarca yuhalandı. Bazı taraftarların, 'Pique dışarı' ve 'İspanya senin ulusun' yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Katalonya'da tartışmalı bağımsızlık referandumun sonuçlanmasının ardından gözler şimdi bir sonraki hamlenin ne olacağına çevrilmiş durumda.
Katalan lider Puigdemont, referandum kararının bağlayıcı olduğunu belirterek bağımsızlık ilanının sinyallerini verdi. Katalan parlamentosundan çıkan karara göre, hükümet referandum sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iki gün içerisinde bağımsızlık ilan etmek zorunda.
Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi ihtimaline karşın henüz net bir strateji belirleyemeyen Madrid hükümetinin ise elindeki en büyük koz ise anayasanın 155. maddesi.
İspanyol anayasasının 155. maddesi, Madrid yönetimine Katalonya'nın özerk statüsünü askıya alma ve Katalan meclisini dağıtarak bölgeyi yeniden seçime götürme hakkı veriyor. Ancak bu seçeneğin ayrılıkçılara verilen desteği arttırabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.