Katalonya'da kabine üyeleri kefaletle serbest!

Katalonya'da 6 kabine üyesi kefaletle serbest bırakıldı.

Yargıç, eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 3 kabine üyesinin ise serbest kalmamasına karar verdi.

Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, 2 Kasım'dan bu yana hapiste tutuluyordu.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da bugün İspanya'ya iadesiyle ilgili hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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