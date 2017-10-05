Katalonya'da kurulması beklenen 'bağımsız devlet' nasıl olacak?

İspanya'ya bağlı özerk yönetim Katalonya'da Pazar günü düzenlenen referandumun yankıları sürüyor.
İspanya devletinin yasa dışı olarak tanımladığı referandumda 'Evet'in yüzde 90 çıkmasının ardından Katalan yönetimi de bağımsızlığı ilan etmekte kararlı görünüyor.
Son olarak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlığı ilan edeceklerini açıkladı.
Referandumun ardından ilk mülakatını BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.
Pazar günkü bağımsızlık referandumunun ardından ilk söyleşisini BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.
Peki Katalonya, bağımsızlığını ilan etmesi durumunda ne gibi bir yol haritası izlemeyi ve nasıl bir devlet kurmayı planlıyor?
Katalonya parlamentosunda yer alan Junts pel Sí (Evet için Birlikte) oluşumu ile Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) beraber "yasal geçiş ve cumhuriyetin kurulması yasası"nı hazırlamıştı.
Ağustos ayının sonunda Katalan Parlamentosu'na sunulan tasarı 6 Eylül'de kabul edildi.
Böylece 89 madde ve üç düzenlemeden oluşan tasarının onaylanmasıyla birlikte 1 Ekim'de gerçekleştirilen referandumun kararı alındı.
Bu yasa aynı zamanda Katalonya'nın İspanya devletinden nasıl ayrılacağını ve yeni devletin nasıl kurulacağını içeriyor.
Yasaya göre, resmi sonuçların açıklanmasının ardından 48 saat içinde İspanya'dan ayrılık kararının açıklanması gerekiyor.
Yasada, bağımsızlık kararının alınabilmesi için referandumda asgari bir katılım oranı ise yer almıyor.
İspanya anayasasını ihlal ettiği söylenen bu yasanın öne çıkan bazı başlıkları şunlar:
Yeni anayasanın hazırlanması
Yeni anayasasının katılımcı bir şekilde hazırlanması için altı ay boyunca toplumun farklı kesimlerinden görüşler alınacak.
Altı ayın ardından seçimler düzenlenerek Kurucu Meclis oluşturulacak.
Kurucu Meclis'in şimdiki Katalan Parlamentosu'nda olduğu gibi 135 üyeden oluşması bekleniyor.
Hazırlanan anayasanın kabul edilmesi için ilk oylamada üyelerin beşte üçünün, yoksa ikinci oylamada ise salt çoğunluğunun onay vermesi gerekiyor.
Anayasa meclisten geçtikten sonra referanduma götürülecek.
Devletin ilkeleri
Yasada, yeni devlet, "Katalonya, cumhuriyetle yönetilen demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olacaktır" olarak tanımlanıyor.
Devletin başkanı
Kurucu Meclis seçimleri düzenlenene kadar Katalan hükümetinin başında bulunan Carles Puigdemont'ın devlet başkanı olması öngörülüyor.
Vatandaşlık
Yasada, bu bölgede yaşayanların mevcut vatandaşlıklarının iptal edilmesine dair herhangi bir düzenleme yer almıyor. Bu da, burada yaşayanların hem Katalonya hem de İspanya pasaportu taşımalarının önünü açıyor.
31 Ekim 2016 tarihinden itibaren iki yıl boyunca Katalonya'da yaşayan bütün İspanya vatandaşlarının yeni devletin vatandaşı olabileceği belirtiliyor.
Katalan hükümetinin İspanya devleti ile vatandaşlık meselesinin çözülmesi için masaya oturması öngörülüyor.
Resmi diller
Geçiş dönemi süresince Kurucu Meclis oluşturulana kadar şimdiki resmi diller olan İspanyolca, Katalanca ve Aranca'nın statülerini korumaları bekleniyor.
- Katalonya bağımsızlık referandumu: Bundan sonra ne olacak?
- Katalonya Başkanı Puigdemont BBC'ye açıkladı: Birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceğiz
- İspanya antremanında 'Pique Dışarı' tezahüratı yapıldı
Siyasi af
Katalonya'nın eski başkanı Artur Mas gibi Katalonya bağımsızlığı adına yaptığı eylemlerden dolayı hüküm giyen her siyasinin affedileceği aktarılıyor.
Ancak CUP, yolsuzlukla ilgili davaların af kapsamında olmayacağını belirtiyor.
Silahlı kuvvetler
Ayrılık sürecinin başlamasıyla İspanya ordusunun Katalonya üzerinde bir hakimiyeti kalmayacak. Ancak bu yasaya göre ilk aşamada yeni silahlı güçlerin kurulması öngörülmüyor.
Ayrılıkla beraber Katalonya'nın sınırlarının Katalan hükümetinin kontrolüne geçmesi düşünülüyor.
Vergiler
Ayrılık ilan edilmesiyle İspanyol vergi kurumlarının Katalonya ile bir ilişiği kalmayacak.
Vergi yönetiminden sadece Katalonya ve yerel idare birimleri sorumlu olacak.
Katalonya hükümetinin altında yer alan mali işlerden sorumlu kurum, Maliye Bakanlığı'na dönüştürülecek.
Yargı sistemi
Katalonya'daki en yüksek yetkili mahkeme kurulacak devletin Yüksek Mahkemesi'ne dönüştürülecek.
Yasama, yürütme ve yargı olarak güçler ayrılığının korunacağı aktarılırken, direkt olarak yeni kurumlar oluşturmak yerine zaten Katalonya'da var olan kurumların niteliğinin değiştirileceği ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.