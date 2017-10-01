Katalonya'da referanduma bir gün kala polis oy kullanma yerlerinin yarısını mühürledi

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi Pazar günü bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye hazırlanırken, ülkede gerilim yüksek.
Katalonya'da halk yasaklanan referandumun yapılabilmesi için oy kullanma yerlerinde nöbetini sürdürürken, İspanya merkezi hükümeti polisin oy verme yeri olarak kullanılması planlanan 2 bin 315 okulun yarısından fazlasını mühürlediğini açıkladı.
Polis de Katalonya'daki telekomünikasyon merkezini işgal etti.
Merkezi hükümetin bölgedeki temsilcisi Enric Millo, bin 300 okulun Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra tarafından mühürlendiğini duyurdu.
Millo, mühürleme sırasında bu okullardan 163'ünün işgal altında olduğunu, içeridekilerin dışarı çıkmasına izin verdiklerini ancak geri girmelerine müsade etmeyeceklerini açıkladı.
Ancak onlarca okulu ziyaret eden AFP haber ajansı muhabirleri, işgali gerçekleştirenlerin okullara rahatlıkla giriş-çıkış yapabildiğini söylüyor.
İşgali gerçekleştirenlerin çoğu, Cuma günkü ders çıkışında okuldan ayrılmayan ebeveynler ve çocuklar.
Katalan lider Carles Puigdemont da Cuma günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, referandumun engellemelere rağmen yapılacağını söyledi.
Puigdemont, "2 binden fazla oy kullanma yerinde her şey hazır. Oy sandıkları ve oy pusulaları mevcut. Halkın fikirlerini ifade edebilmeleri için her şeyleri var" demişti.
İspanya Anayasa Mahkemesi, referandumu yasadışı ilan etmişti.
İspanya merkezi hükümeti de referandumun gerçekleşmesini engellemek için bölgeye binlerce polis göndermişti.
Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra'ya da referandum hazırlıklarının engellenmesi emri verilmişti.
İspanya'nın kuzeydoğusundaki 7,5 milyon nüfuslu Katalonya Özerk Bölgesi'nin kendi dili ve kültürü var.
Katalonya özerk bir bölge olsa da, Katalanlar İspanya Anayasası'nda ayrı bir ulus olarak tanımlanmıyor.
Zengin bir bölge olan Katalonya'da, finansal krizin İspanya ekonomisini de sarsması sonucu özellikle son 5 yılda bağımsızlık talebi arttı.
Yetkililerin referandumu engelleme girişimlerinden biri oy pusulalarını toplatmaktı. Savcılar da referandumla ilgili internet sitelerinin kapatılması emrini vermişti.
Referandumu düzenleyen 10'dan fazla siyasetçi de gözaltına alınmıştı.
- Katalonya'daki bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler
- Barcelona'da referandum: 'Artık İspanya içinde yaşayamayacağımızı anladık'
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.