Katalonya'da referanduma bir gün kala polis oy kullanma yerlerinin yarısını mühürledi

- AFP

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi Pazar günü bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmeye hazırlanırken, ülkede gerilim yüksek.

Katalonya'da halk yasaklanan referandumun yapılabilmesi için oy kullanma yerlerinde nöbetini sürdürürken, İspanya merkezi hükümeti polisin oy verme yeri olarak kullanılması planlanan 2 bin 315 okulun yarısından fazlasını mühürlediğini açıkladı.

Polis de Katalonya'daki telekomünikasyon merkezini işgal etti.

Merkezi hükümetin bölgedeki temsilcisi Enric Millo, bin 300 okulun Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra tarafından mühürlendiğini duyurdu.

Millo, mühürleme sırasında bu okullardan 163'ünün işgal altında olduğunu, içeridekilerin dışarı çıkmasına izin verdiklerini ancak geri girmelerine müsade etmeyeceklerini açıkladı.

Ancak onlarca okulu ziyaret eden AFP haber ajansı muhabirleri, işgali gerçekleştirenlerin okullara rahatlıkla giriş-çıkış yapabildiğini söylüyor.

İşgali gerçekleştirenlerin çoğu, Cuma günkü ders çıkışında okuldan ayrılmayan ebeveynler ve çocuklar.

Katalan lider Carles Puigdemont da Cuma günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, referandumun engellemelere rağmen yapılacağını söyledi.

Puigdemont, "2 binden fazla oy kullanma yerinde her şey hazır. Oy sandıkları ve oy pusulaları mevcut. Halkın fikirlerini ifade edebilmeleri için her şeyleri var" demişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, referandumu yasadışı ilan etmişti.

İspanya merkezi hükümeti de referandumun gerçekleşmesini engellemek için bölgeye binlerce polis göndermişti.

Katalan polis gücü olan Mossos d'Esquadra'ya da referandum hazırlıklarının engellenmesi emri verilmişti.

- AFP Katalonya'nın tarihi

İspanya'nın kuzeydoğusundaki 7,5 milyon nüfuslu Katalonya Özerk Bölgesi'nin kendi dili ve kültürü var.

Katalonya özerk bir bölge olsa da, Katalanlar İspanya Anayasası'nda ayrı bir ulus olarak tanımlanmıyor.

Zengin bir bölge olan Katalonya'da, finansal krizin İspanya ekonomisini de sarsması sonucu özellikle son 5 yılda bağımsızlık talebi arttı.

Yetkililerin referandumu engelleme girişimlerinden biri oy pusulalarını toplatmaktı. Savcılar da referandumla ilgili internet sitelerinin kapatılması emrini vermişti.

Referandumu düzenleyen 10'dan fazla siyasetçi de gözaltına alınmıştı.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler

Barcelona'da referandum: 'Artık İspanya içinde yaşayamayacağımızı anladık'