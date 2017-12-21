Katalonya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinden gelen ilk sonuçlara göre, bağımsızlık yanlıları yerel parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek erken seçimlerde zafer kazandı.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki yerel parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek erken seçim için oy verme işlemi bugün yapılmıştı.

AA'nın haberine göre İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partilerin hükümet kurma çoğunluğuna ulaşması bekleniyor.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti.

Yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başlayan seçimde sandıklar 20.00'de (TSİ 22.00) kapandı.

Saat 22.30 itibarıyla oyların yüzde 73'ü sayıldı. Buna göre, ayrılıkçılardan Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu" 34, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 32 ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 4 milletvekili çıkarıyor.

Bağımsızlık yanlıları, böylece 70 sandalye elde ederek hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68'i geçiyor.

Kendilerini "Anayasacılar" olarak adlandıran birlik yanlısı partilerden Vatandaşlar (C's) 35, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) 18 ve Katalonya Halk Partisi (PPC) 4 koltuk kazanıyor. Vatandaşlar (C's), en çok oyu alarak birinci parti olsa da tek başına iktidar olamıyor.

Bu iki grup dışında kalan aşırı sol görüşlü Catalunya en Comu Podem (Cec Podem) ise 8 parlamenter ile meclise giriyor.

Katalonyada yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlıları çoğunlukta