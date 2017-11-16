Katalonya'da yerel seçimin ilk anket sonuçları belli oldu

İspanya'nın, Katalan parlamentosunu feshinden ve Katalonya bölgesinde 21 Aralık'ta erken yerel seçim yapılması kararından sonra yapılan ilk yerel seçim anketlerinin sonuçları belli oldu.
Ancak ilk seçim anketleri, Madrid tarafından müdahale edilen eski Katalan parlamentosunun oluşumuna benzer sonuçlar verdi. Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti'sinin (ERC) seçimleri kazanacağını gösteriyor. Ankete göre Oriol Junqueras'ın partisi ERC, 135 kişilik bölgesel mecliste 45 ila 46 sandalye kazanabilecekken, Eski Katalan Lider Carles Puigdemont'un PdeCat partisi 14 ila 15 üyelik kazanacak.
İkinci parti olarak on yıl önce Katalonya'da doğan devlet düzeyinde bir parti olan Ciudadanos'u gösteriyor. Anketlerde, anayasanın 155'nci maddesinin savunucusu ve seçimlerde yer alacak ilk sendikalist parti Ciudadanos'un, Sosyalist partinin (PSC) önünde yer alacağı, oy tahmininde ise üçüncü sırada yer alacağı görülüyor.
Üçüncü sırada Sosyalist Parti (PSC) yer alırken, dördüncü sırada ise Belçika'da haftalardır sürgünde bulunan, Katalonya Eski Başkanı Carles Puigdemont'un önderliğindeki PdeCat bağımsızlık formasyonu bulunuyor.
Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano'nun yanında yer alan sol parti CatEnCom ne anayasanın 155'nci maddesini savunuyor, ne de bölgenin bağımsızlığını savunuyor. Kabinede Madrid'den yönetilen bir oluşum olan muhafazakâr parti olarak Halk Partisi (PP) ve radikal sol görüşlü Katalonya Halk Birliği (CUP) yer almakta.
Bağımsızlık yanlısı partilerin 5 tanesi seçimlere katılma kararı aldı. Partiler arasında tek bir listenin oluşturulması düşünülse de nihayetinde bir anlaşmaya varılamadı. Adayların seçim kuruluna bildirilmesi için son başvuru tarihi 17 Kasım'da sona eriyor.
Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından İspanya yönetiminin Katalan parlamentosunu feshettiğini bildirmişti. Bu gelişmenin ardından Katalonya bölgesinde 21 Aralık'ta erken yerel seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Bu nedenle İspanya yönetimi ve Madrid yönetimi arasındaki krizin 21 Aralık'ta önemli bir noktaya gelmesi bekleniyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Katalonya Özerk Bölgesine yaptığı ilk ziyarette, "Yeni bir siyasi döneme başlamak için büyük bir katılım istiyoruz. Sosyal gerginliği azaltmak ve ekonominin zarara uğramasını durdurmak için normalliği acilen Katalonya'ya geri getirmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
27 Ekim'de İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, bağımsızlık oylaması sırasında Sosyalist Parti, Halk Partisi ve Vatandaşlar'dan vekiller parlamentoyu terk etmişti. Kapalı usul yapılan oylama da sadece bağımsızlık yanlısı vekiller oy kullanmıştı.
Bunun üzerine İspanya yönetimi Katalan yönetimini görevden alma kararı almış, İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili yasal işlemleri başlatmıştı.
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