İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Inigo Urkullu, Bask ve Katalonya'nın ulus olarak tanınmasını sağlayacak yasal bir referandum istediklerini söyledi.

Urkullu, katıldığı bir konferansta, Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla ilgili değerlendirmede bulndu.

"Katalonya'da dün olanlardan hiçkimse kazanarak çıkmadı. Yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntüm ve endişem var." diyen Urkullu, Katalonya'da olanları "siyasi diyalog eksikliğine" bağladı.

Urkullu, hem Bask hem de Katalonya için çözümün, her iki bölgenin de ulus olarak tanınmasını sağlayacak İspanya merkezi hükümetiyle anlaşmalı ve yasal bir referandumdan geçtiğini savundu.

Bask Başkanı Urkullu, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etme ihtimaline ilişkin de "Şu anda tüm tarafların öz eleştiri yapması gerekiyor. Zaman düşünme, analiz yapma ve sorumlu hareket etme zamanıdır. Yoksa çok ciddi sosyal parçalanma riski görülüyor." ifadelerini kullandı.