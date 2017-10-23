Katalonya Dış İlişkiler Sözcüsü: Yetkililerimiz Madrid'den emir almaz

Katalonya Özerk Bölgesi Dış İlişkiler Sözcüsü özerk hükümeti sözcüsü Raul Romeva, İspanya'nın bölgede kontrolü sağlamaya çalışması halinde Katalan yetkililerin Madrid'den emir almayacaklarını söyledi. İspanya hükümeti, Katalonya'nın hükümetinin görevine son verip, bölgede erken seçime gitmeyi planlıyor.
BBC'ye konuşan Raul Romeva ise Katalonya kurumlarının sadece Katalan halkının iradesiyle değiştirilebileceğini söyledi.
Sorunun özünün bağımsızlık değil demokrasi olduğunu vurgulayan Romeva, İspanya'nın Katalonya'yı merkezden yönetmesine göz yumması halinde Avrupa Birliği'nin de itibarını tümüyle kaybedeceğini savundu.
Katalonya'da bağımsızlıktan yana olan siyasi partilerin yetkililileri bugün toplanarak son durumu değerlendirecek.
İspanya hükümeti Cumartesi günü seçilmiş Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin görevine son vereceğini, Katalonya Parlamentosu'nun yetkilerinin sınırlandırılacağını ve 6 ay içinde bölgede erken seçime gidileceğini açıklamıştı.
İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria da bugün yaptığı açıklamada, Katalonya'nın merkezden yönetilmesine olanak sağlayan anayasanın 155. maddesi Senato'da onaylanır onaylanmaz Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un yetkilerini tamamen kaybedeceğini ve maaşının kesileceğini söyledi.
Saenz de Santamaria, 155. madde onaylandıktan sonra bölgeyi geçici bir süre yönetmek üzere Madrid tarafından bir temsilci atanabileceğini de söyledi.
Kritik gün Cuma
İspanya Senatosu'nun 155. maddeyi ve bölgelerde erken seçim yapılmasına ilişkin kararı Cuma günü oylaması bekleniyor.
Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti.
Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.
2015'te yapılan seçimlerde Katalonya bölgesindeki oyların yüzde 40'ını alan birlikçi partiler ve bağımsızlığa karşı çıkan birçok seçmen ise referandumu boykot etmişti.
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