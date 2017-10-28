1 | 21

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Bu gelişmelerin ardından Katolonya nerededir? Katalonya nüfusu kaçtır, neleri işe meşhurdur? gibi kafalarda pek çok soru işareti oluştu. İşte Katolonya hakkında merak edilenler...