Katalonya krizi Belçika'yı da karıştırdı!

Belçika Başbakanı Charles Michel, resmi haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada, Puigdemont'un Belçika'dan sığınma hakkının "kesinlikle gündemde olmadığına" işaret ederek "Bakan Francken'den yangına körükle gitmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Liberal Demokrat Flaman Partisinden Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, "Bakan Francken'in açıklamaları hükümetin tutumunu yansıtmıyor. Bu tarz açıklamaların faydalı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
Flaman Hristiyan Demokratlar Partisi üyesi Ekonomi Bakanı Kris Peeters da "Böyle bir dönemde Katalanların Belçika'ya iltica hakkına ilişkin açıklamalar yapmak mantıklı değil." dedi.
Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun ardından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Benim kalbim Katalanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, o yüzden Katalonya'daki durumu iyi anlıyorum." ifadesini kullanmıştı.
Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir." açıklamasında bulunmuştu.
Francken'in aşırı sağcı N-VA partisi, uzun vadede Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor.
Belçika, Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya, her iki dilin konuşulduğu Brüksel ile Almanca konuşulan doğudaki küçük bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği eksikliği hatta rekabet ciddi sorunlara yol açarken halklar da birbirine karşı mesafeli duruyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.