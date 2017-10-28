Katalonya'nın yönetimi İspanya Başbakan Yardımcısı'na verildi

İspanya, özerk bir bölgenin yönetimini merkezi hükümete devreden anayasanın 155'inci maddesini işlemeye koyarak Katalonya üzerindeki acil durum önlemlerini devreye soktu.
Gece yarısı yayımlanan hükümet bildirisinde Başbakan Mariano Rajoy'un yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaría, Katalonya özerk yönetiminden sorumlu tutuldu.
Böylece Katalonya özerk yönetiminin başında bulunan Carles Puigdemont görevden alınarak yetkileri merkezi hükümete devredildi.
Soraya Sáenz de Santamaría, 1 Ekim'de düzenlenen ve İspanya'nın yasa dışı saydığı Katalonya bağımsızlık referandumunda, polisin şiddet uygulamadığını söyleyerek tepki çekmişti.
Katalonya yönetiminin diğer kademeleri ise merkezi hükümete bağlı bakanlıklar tarafından idare edilecek.
İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ise Katalonya polis gücü Mossos d'Esquadra'nın başında olan Josep Lluis Trapero'yu görevden aldı.
Reuters'ın gördüğü bir belgeye göre, Mossos d'Esquadra'daki polislere bu kriz sırasında nötr bir pozisyon almaları söylendi.
Diğer yandan İspanya'daki savcıların Katalonya liderlerine 'isyan' suçlamasını yöneltmeye hazırlandığı aktarıldı.
Cuma günü Katalonya Parlamentosu özerk bölgenin bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu ise bu karardan kısa bir süre sonra Katalonya'nın Madrid hükümeti tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamıştı.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, akşam saatlerinde düzenlenen kabine toplantısının ardından, Katalonya hükümetini görevden aldıklarını, Katalonya parlamentosunun feshedildiğini ve Katalonya'nın bağımsızlık ilanının 'yasa dışı' ilan edilmesine çalışacaklarını açıkladı.
Aynı zamanda Katalonya'da yerel seçimlerin 21 Aralık'ta düzenleneceğini aktardı.
Bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya'nın birliğinden yana olan gösterilerin düzenlenmesi planlanıyor.
Dün gece ise Katalonya özerk yönetiminin başkenti Barcelona'da kutlamalar vardı.
"Uzun zamandır bölgenin bağımsızlık ilan etmesini beklediklerini söyleyen" Katalanlar, parlamentonun bağımsızlık ilanını kutladı.
Ancak bölgenin bağımsızlığına karşı çıkan göstericilerin de eylem düzenlediği ve bir radyo istasyonunu bastığı görüldü.
Barcelona futbol kulübünün menajeri Ernesto Valverde ise siyasi kriz ile ilgili sorulan soruları cevapsız bırakarak, "Konu hakkında benim de görüşlerim var, ancak görevim yorum yapmak değil dedi.
Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacaklarını açıkladı.
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