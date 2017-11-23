Katalonya radyosu: Mesut Özil Barcelona'da

Transfer döneminin gözde futbolcusu Mesut Özil için flaş bir iddia geldi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Alman futbolcu sözleşme uzatmaya yanaşmamış, Manchester United ve Barcelona gibi dev kulüpler sıraya girmişti.

İspanya basınına göre, Barcelona bu transferde mutlu sona ulaştı ve Mesut ile sözleşme imzalamak için anlaştı. Özil, takımı devre arasında terk edecek.

Katalonya radyosu, menajer Erkut Söğüt ile konuştuklarını ve oyuncunun devre arasından itibaren 20 milyon Euro karşılığında 3.5 yıllığına Katalan ekibine imza attığını açıkladı.

Barcelona, yaz aylarında Liverpool'dan Coutinho'yu transfer etmek istemiş, fakat bu transfer gerçekleşmeyince B Planı olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı. (CNN Türk)