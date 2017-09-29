Tüm gözler Katalonya'da: Avrupa'da yeni bir devlet mi kurulacak?

2017 yılında Avrupa'nın temel gündemi birçok ülkede yapılan seçimler oldu. Fransa, Hollanda, İngiltere ve Almanya'da yapılan seçimlerin ardından gözler bu kez İspanya'ya bağlı Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim Pazar günü yapılması planlanan 'bağımsızlık referandumuna' çevrildi.

Ancak diğer seçimlerin aksine, Avrupa'nın gözünü çevirdiği referandum birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Zira Madrid yönetimi bağımsızlık referandumunu 'yasadışı' ilan ederken, Katalan siyasetçiler Pazar günü referandumun ne pahasına olursa olsun yapılmasını istiyor.

İşte İspanya'da tansiyonu yükselten bağımsızlık referandumuyla ilgili bilmeniz gereken her şey:

REFERANDUMA GİDEN SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Katalan parlamentosu, 6 Eylül'de çıkardığı yasayla, bağımsızlık referandumu yapılması kararı aldı.

Referandumda seçmenlerin önüne konulacak oy pusulalarında, "Katalonya'nın cumhuriyet ile yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusunun sorulması kararlaştırıldı.

Ancak Madrid yönetimi Katalan parlamentosunun aldığı bu karara şiddetle karşı çıktı. Referandumu yasadışı ilan eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan parlamentosunun kararını "Sakince ve kesin olarak söylüyorum: referandum olmayacak, bu gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Rajoy'un başvurusunun ardından İspanya Anayasa Mahkemesi , Katalan parlamentosunun çıkardığı yasayı iptal etti. Ancak Katalan lider Carles Puigdemont, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen referandumun yapılacağını belirttti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy: Referandumun yapılamayacağını biliyorlardı çünkü bu sadece İspanyolların karar verme hakkı olduğu ulusal egemenliği tasfiye etmek olur. İspanya'da yasalar uygulanmazsa adaletsizlik olur ve buna hiçbir şekilde izin veremeyiz. İspanyol devleti, yasaların çiğnenmesine, anayasaya ve Katalonya özerklik statüsüne karşı çıkılmasına elbette tepki verecektir

İSPANYA, REFERANDUMA KARŞI HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından, İspanyol hükümeti referandumu engelleme niyetiyle ilk olarak Katalonya'nın finansal kontrolünü ele almak için bazı düzenlemeler yaptı.

20 Eylül'de ise merkezi yönetime bağlı İspanyol jandarması (Guardia Civil), Katalan hükümet binalarına bir baskın düzenleyerek 14 kişiyi gözaltına aldı. Aynı gün, ".cat" uzantılı domain adreslerini denetleyen kuruma bir baskın düzenlendi ve referandumla ilgili yayın yapan internet siteleri kapatıldı.

700 yerel yönetici ile ilgili soruşturma başlatılırken, referandum için çalışma yürüten yerel görevlilere günlük 12 bin euroya varan cezalar verileceği ifade edildi.

Gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı ancak baskının yapıldığı gün 40 bin kişi Barselona sokaklarını doldurdu. İspanyol hükümeti bölgeye daha fazla polis gücü gönderileceğini duyururken, ulusal ve yerel tüm polis güçlerinin geçici olarak merkezi yönetimin emrinde çalışması kararı alındı.