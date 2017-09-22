Katalonya referandumu: Mahkemeden yöneticilere her gün için para cezası

- Reuters Gözaltına alınan bağımsızlık yanlısı siyasetçilerin tutulduğu mahkeme binası önünde protestolar vardı

İspanya'nın anayasa mahkemesi, yasaklanan bağımsızlık referandumun katılma yönünde çalışmalar yürüten yerel yöneticilere günlük 12 bin euroya (yaklaşık 50 bin TL) kadar ceza verilmesine hükmetti.

Çarşamba günü Özerk Katalan hükümeti binalarına gerçekleşen baskınlarda 10'dan fazla Katalan siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Siyasetçiler henüz hakim karşısına çıkmasa da çıkarılacakları mahkeme önünde protestolar devam ediyor.

İspanya anayasa mahkemesinin oylamayı yasa dışı ilan etmesine rağmen Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, oylamayı gerçekleştirmek istediklerini, fakat hükümetin 1 Ekim'deki referandum öncesinde 10 milyondan fazla oy pusulasına el koymasının durumu değiştirdiğini söyledi.

Madrid hükümeti, referandumun düzenlenemeyeceğine yönelik mahkeme kararını tanımayan Katalan liderlerin yasaları çiğnediğini savunuyor.

7,5 milyon kişinin yaşadığı Katalonya'da bağımsızlık referandumuna yönelik anketlerin sayısı fazla değil. Ancak Katalan hükümeti tarafından Temmuz ayında yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 31'inin bağımsızlığı desteklediğini, yüzde 49'unun ise buna karşı çıktığını ortaya koymuştu.

İspanya'da savcılar, referandumu destekleyen 700'den fazla yerel yönetici hakkında soruşturma başlatmış durumda. Referandum, gerçekleşmesi durumunda yerel yönetimlere bağlı okul ve benzeri binalarda düzenlenecek.

İspanyol polisinden Katalan hükümetine referandum baskını

Fotoğraflarla: Katalan hükümetine baskınlar protesto edildi

Barcelona'da dev 'bağımsızlık' gösterisi