Katalonya referandumunun arkasındaki ekonomik gerçek!

İspanya'nın Katalonya bölgesinde ekonomik durum diğer bölgelere göre çok daha iyi bir düzeyde. İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasına da önemli katkıda bulunan Katalonya, işsizlik oranı, yabancı yatırımcı, sosyo ekonomik profil, sanayi ve eğitim açısından güçlü bir duruş sergiliyor.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN İYİ

Katalonya bölgesinin gayri safi milli hasılası geçtiğimiz yıl 212 milyar euroya ulaştı. Bölge bu üretim toplamı ile Euro bölgesindeki birçok ülkeden daha iyi konumdayken, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerle benzer seviyede bulunuyor.

Bölgenin ürettiği gelir, İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 19'una denk geliyor.

Katalonya'da kişi başına düşen milli gelir, AB ortalamasına yakın seyrediyor ve İspanya'nın genelinden daha yüksek. Son rakamlara göre bölgede kişi başı milli gelir 28 bin doları geçiyor. İspanya genelinde ise bu rakam 24 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Bölgede gelir eşitsziliği de İspanya geneline göre çok daha iyi durumda. Gelir eşitsizliğini gösteren Gini katsayısı yüzde 31 düzeyinde iken, bu oran İspanya genelinde yüzde 35. Gini katsayısının yükselmesi gelir eşitsizliğinin de yükselmesi anlamına geliyor.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN MERKEZ

Katalonya'da sanayinin milli gelire katkısı yüzde 21. İspanya'da ise yüzde 17.

Yaklaşık 609 bin şirketle Katalonya, toplam şirket sayısının yüzde 19'unu oluşturuyor.

Bölge, yabancı yatırımcılar için de bir çekim alanı. 2003 yılından bu yana çoğu Batı Avrupalı binden fazla yabancı şirket, bölgeye yatırım yaptı. Toplam gelen yabancı sermaye ise 43 milyar dolara ulaştı. Bir başka ifade ile aynı dönemde İspanya'ya gelen toplam yabancı sermayenin dörtte birinden fazlası Katalonya'ya geldi.

Katalonya'ya yatırım yapan yabancı şirketler ağırlık olarak otomotiv, ulaşım, kimya ve ilaç sektörlerine yöneliyorlar. Sadece yabancı yatırımlarla, bölgede yaklaşık 26 bin iş imkanı sağlandı.

EĞİTİMDE ARAYI AÇIYOR

Bölgenin bir başka başarısı ise eğitimde. Öğrencilerin matematik performansını gösteren PISA skoru 499.8. İspanya genelinde ise bu rakam 485.8 puan düzeyinde.

Öte yandan Katalonya, işsizlik oranı olarak da İspanya ortalamasından daha iyi. Genç işsizlik oranı yüzde 34.3 ile Avrupa ortalamasının çok üzerinde olmasına karşın, İspanya'daki yüzde 44.4 ile karşılaştırıldığından çok düşük.

Bölgedeki genel işsizlik oranı ise yüzde 13.2. İspanya geneline bakıldığında işsizlik yüzde 17.2'ye ulaşıyor.

ZAYIF TARAFLAR

Katalonya bir çok ekonomik göstergede bölgeden daha iyi olmasına karşın bazı zayıf yönleri de var. Bölgesel hükümetin borcunun milli gelire oranı 2009 yılından bu yana üçe katlandı ve yüzde 35'i geçti. İspanya ortalaması ise sadece yüzde 24.8.

Ayrıca politik türbülans ve bölgedeki karmaşık finansal sistemin getirdiği yüksek faiz oranları nedeniyle kredi notları da daha düşük.

Katalonya referandum

katalonya ekonomik durum