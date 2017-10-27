Katalonya tek başına! Dünyadan 'karşıyız' mesajları...

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. 135 kişilik parlamentoda 70 evet, 10 hayır oyu çıktı.

DÜNYADAN 'KARŞIYIZ' MESAJLARI...

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nuert, Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama geldi.

"KATALONYA İSPANYA'NIN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nuert, yaptığı yazılı açıklama yaptı.

Heather Nuert, açıklamada ABD´nin NATO müttefiki İspanya ile büyük bir dostluk ve kalıcı bir ortaklığa sahip olduğunu belirterek, "Katalonya İspanya´nın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD, İspanya hükümetinin ülkeyi güçlü ve birleşik tutacak anayasal önlemlerini desteklemektedir" dedi.

"BAĞIMSIZLIK İLANINI TANIMIYORUZ"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ise, AB üyesi ülkelerin Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin taraflara "İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm bulunması" çağrısı yaptı.

BM sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili "BM Genel Sekreteri tarafları İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm aramaya teşvik ediyor" dedi.

ABD ve İngiltere de Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.

ispanya

Katalonya

Avrupa Parlamentosu

birleşmiş milletler