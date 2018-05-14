Katalonya'ya bir kez daha 'ayrılıkçı' başkan!

Katalonya parlamentosu, yeni bölgesel liderini seçti. Katı bir ayrılıkçı olan Quim Torra, Katalonya'nın yeni başkanı seçildi.

Bu aynı zamanda Katalonya'nın merkezi yönetim tarafından yönetilmesinin sona ermesi anlamına geliyor.

Torra, parlamentoda 66 oy kullanırken, 65 oy Torra'nın aleyhine kullanıldı. 4 parlamenter ise oy kullanmadı.

Katalonya'da yapılan seçimler sonrası Carles Puigdemont başkan seçilmiş ancak Puigdemont hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İspanya'ya dönememişti.

Yeni başkan Torra'nın İspanya'dan ayrılık konusunda nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.

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