Katar'dan bir kez daha diyalog çağrısı!

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, devlet televizyonuna verdiği röportajda, abluka uygulayan ülkelerle Katar arasında sınır, gümrük veya güvenlik konularında herhangi bir anlaşmazlığın olmadığını ifade etti.

Başbakan Al Sani, krizin arkasındaki gerçek hedefe ilişkin, "Sözde anlaşmazlığın sebebi, Katar'ın uluslararası ve bölgesel başarıları, insani konulara ve bölgenin istikrarına verdiği destek ile halkların taleplerine duyduğu saygı ya da Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak oluşu mu yoksa içişlerimize müdahale mi? Aslında krizin amacı belli ve herkes artık görüyor ki hedef Katar'ın içişlerine müdahaledir. Bu ise Katar halkının kırmızı çizgisidir ve kabul edilemez." dedi.

Krizin çözümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Al Sani, şunları kaydetti:

"Katar'ın egemenliği ve içişlerine müdahale etmeme koşuluyla krizin tek çözüm yolu diyalogdur. Katar'a abluka uygulayan ülkelerin herhangi bir yargısı varsa kanıtını ortaya koysun ki karşılıklı saygı çerçevesinde tartışalım."

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

ABLUKAYLA MÜCADELE İÇİN YASA

Katar'ın, ülkeye yabancı yatırımları çekmek ve uygulanan ablukayla mücadele etmek amacıyla yasalar çıkaracağı bildirildi.

Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani, Katar Televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin yabancıların ticari faaliyetlerini yürütebilmesi, konut ve yatırım amaçlı gayrimenkul sahibi olması amacıyla "daimi ikamet" kanunu çıkaracağını ve söz konusu tasarının aralık ayında Şura Meclisine getirileceğini söyledi.

Ülkesinin son dönemde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "ekonomi ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme" talimatları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Al Sani, hükümetin rekabetin daha fazla olduğu ve yatırım çekebilecek bir ortam oluşturmak suretiyle söz konusu talimatları uygulamaya çalıştığını ifade etti.

Al Sani, yakın bir zamanda yerli ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla yeni serbest ticaret bölgeleri kurma, bazı sanayileri ülkede kalıcı hale getirme ve yerli üretimi korumayı öngören stratejik projelerin açıklanacağını dile getirdi.

Şeyh Temim'in geçen ağustos ayında daimi ikamet kanununun bir an evvel çıkarılması talimatı verdiğini aktaran Al Sani, söz konusu ikametin içeriğiyle ve nasıl edinileceği ile ilgili bilgi vermedi.

Yabancıların gayrimenkul sahibi olmasıyla ilgili tasarının da yeni yılda uygulanacak şekilde hazırlanacağını duyuran Al Sani, yeni dönemde yeni sanayilere kapı açılacağını ve yabancı ülkelerle bazı alanlarda ortaklıklar kurulacağını anlattı.

Katar'ın önceden gıda endüstrisinde abluka uygulayan ülkelere bağlı olduğunu hatırlatan Al Sani, hükümetin halihazırda su, ilaç ve gıda güvenliği projeleri ile kendi kendine yetme üzerine odaklandığını vurguladı.

Eskiden süt ürünlerinin yüzde 90'ının abluka ülkelerinden ithal edildiğine dikkati çeken Al Sani, şu anda yerli üretimin iç pazarın yüzde 40'ını karşıladığını, bunun yeni yılda yüzde 90'a ulaşmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.