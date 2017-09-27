Katar'dan Erbil kararı

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir, "KatarHava Yolları, hava sahasının kapatılması veya uçuşlarda güvenlik sorunlarının oluşması gibi engeller olmadığı sürece Erbil'e yönelik seferlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti.

Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti.