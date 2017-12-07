Katar'dan savaş jeti hamlesi! İmzalar atıldı!

Katar, Fransa'dan 12 savaş jeti alımı için bir anlaşmaya imza atarken, anlaşmada aynı uçaktan 36 tane daha alma opsiyonu da bulunuyor. Ayrıca 50 Airbus A321NEO tipi uçak alınması için de anlaşma imzalanırken, bunda da 30 tane daha aynı uçaktan alma seçeneği yer alıyor.

Franca Başbakanı Macron, anlaşmanın tutarının 12 milyar Euro olduğunu açıkladı.

Doha'daki metro sisteminin yapılması ve yürütülmesi de Fransa’nın RATP ve SNCF şirketlerine bırakılırken, Nexter şirketinden 490 tane zırhlı araç almak için de istekte bulundu.

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