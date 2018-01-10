Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İdlib'de bombardıman sahneleri tekrarlanıyor. Suriye'deki krize yönelik her türlü siyasi çözümü engellemek ve zayıflatmak için argümanlar ortaya atılması, terörist gruplarla mücadele adı altında sivillerin ve muhaliflerin öldürülmesi tekrar ediyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Suriyeli sivil savunma örgütü "Beyaz Baretliler"in verilerine göre, İdlib kentinde son üç haftadır devam eden yoğun hava saldırılarında 70 sivil hayatını kaybetti, 185'i yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti.

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