Katar Emiri'nden Körfez Krizi açıklaması

Körfez ülkelerinin mevcut krizin çözümünü istemediklerini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, ülkesinin Körfez krizinde egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğunu söyledi.

Başkent Doha'da Katar Danışma Meclisi 46'ncı dönem açılış programında konuşan Al Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Katar Emiri, yönetiminin Danışma Meclisi üyeliklerinin seçimle oluşturulması yönünde çalışma yürüttüğünü, her dönem seçimlerde değiştirmek zorunda kalınmayacak hukuki mekanizmalara dair projelere ilişkin hazırlıklar yapıldığını belirtti.

"EGEMENLİĞE KARŞILIKLI SAYGI ÜZERİNE KURULU BİR DİYALOG ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜME HAZIRIZ"

Al Sani şunları söyledi:

"Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar'a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın da çok iyi durumdadır. Ancak uyanık olmak gereklidir. Abluka uygulayanların ilişkileri koparmakla yetineceklerini düşünmek doğru değildir. Çünkü ülkemizin iç işlerine müdahaleyi sürdürerek, Katar halkını toplu olarak cezalandırmak istiyorlar. Her yerde Katar aleyhine kışkırtıcı adımlar atıyorlar."

"KRİZİN GALİBİ DE MAĞLUBU DA YOK"

Katar krizinin galibi ya da mağlubu olmayacağını vurgulayan Katar Emiri Al Sani, "Körfez İşbirliği Konseyi ve ona bağlı ülkelerin çıkarlarına dönük zarar sürüp gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Abluka uygulayan ülkelerin Katar'ın siyasetinde şok yaratmayı ve ülkenin istikrarına etki etmeyi hedeflediklerini kaydeden Al Sani, "Bizleri bağımsızlığımızdan vazgeçerek, vesayeti kabul etmeye zorladılar. Sonra ikinci plana geçerek, ekonomimize zarar verme uğraşısını hala sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"ABLUKA UYGULAYAN DEVLETLER POLİTİKALARINDA STRATEJİ SAHİBİ DEĞİL"

Ülkesinin bu meyanda abluka uygulayan ülkelerin Katar riyalini ele geçirme yönündeki çabalarına da karşı koyduğunu söyleyen Katar Emiri, söz konusu ülkelerin Katar'ın terörle hiçbir ilişkisinin olmadığını iyi bildiğini belirterek, onları dış işlerindeki politikalarında strateji sahibi olmamakla eleştirdi.

Anlaşmazlıkların çözümünde diyalog seçeneğini yineleyen Al Sani, "Bölgesel düzeyde politik durumların oldukça çöküntüye uğradığını büyük bir endişeyle izliyoruz. Bölge halklarını tehlikeden uzak tutmak amacıyla olayların tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Al Sani, "Devletlere, bölgesel devletlerin aralarında hesaplaştığı nüfuz alanları gözüyle bakmak doğru değildir. Coğrafi ve siyasi realite aramızdaki anlaşmazlıkları diyalogla çözmemizi gerekli kılıyor. Bölge ve Körfez durumunda ele alındığında diyalog sadece bir tercih değil aynı zamanda vazgeçilmez bir zorunluluk. Bu yönüyle bu diyaloğa bir mekanizma bulmamız gerekli." diye konuştu.

Filistin uzlaşı hükümeti ve tarafları birlik ve beraberlikten dolayı kutlayan Al Sani, "Uzlaşının Gazze'deki ablukayı sonlandırmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA SORUNLAR ANAYASA ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum ve sonrasına ilişkin, Irak Anayasası'na göre taraflara sorunların çözümü için diyalog çağrısı yapan Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Al Sani, geçtiğimiz günlerde Endonezya'yı ziyareti sırasında, ülkesine 4 aydır haksız bir şekilde uygulanan ambargonun kaldırılması çağrısında bulunarak diplomatik krizin sona ermesi için de görüşmeye açık olduklarını ifade etmişti.

Yaşanan krizden kazanan olmayacağını vurgulayan Al Sani, kardeş olduklarını ve bu krizde herkesin kayıp verdiğini belirtmiş,

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Endonezya-Katar İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Katar'ın ambargo krizinden her zamankinden daha güçlü ve bağımsız olarak çıktığını belirtmişti. Al Sani, Katar'daki ticaretin olumsuz bir şekilde etkilenmediğinin altını çizmişti.

Muhammed Al Sani, ablukanın ülkesine yeni ve alternatif yollar açtığını ve bu durumda özel sektörün önemli rol oynadığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

"KATAR'IN HEMEN DİZ ÇÖKECEĞİNİ SANDILAR"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada da ülkesinin ve halkının, komşuları tarafından 5 Hazirandan beri uygulanan haksız ambargo altında olduğunu belirterek, "Buradan karşılıklı egemenlik haklarımıza saygı göstererek ön koşulsuz diyalog çağrımızı yineliyorum." demişti. KATAR EMİRİ: KATAR'IN HEMEN DİZ ÇÖKECEĞİNİ SANDILAR Al Sani, Katarın, BM şartının da gereği olarak hem bölgesinde hem de tüm dünyada barış ve güvenlik için çalıştığını belirten Al Sani, ülkeler arasındaki sorunların diyalog ve barışçı şekilde çözülmesinden yana olduklarını söylemişti.