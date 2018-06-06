Katar Havayolları'nın patronu: Havayolu şirketlerini sadece erkekler yönetebilir

Katar Havayolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Akbar El Baker, havayolu şirketlerini sadece erkeklerin yönetebilceğini söyledi.
Aynı zamanda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) de Başkanı olan El Baker, "Tabii ki erkekler yönetmeli, çünkü çok zorlu bir görev" dedi.
El Baker bu açıklamaları, IATA'nın havayolu şirketlerinde cinsiyet eşitliğinin geniş olarak ele alındığı yıllık kongresinde yaptı.
Açıklamalarının, dinleyiciler arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılanması üzerine El Baker'in sözlerine açıklık getirmeye çalıştığı belirtildi.
El Baker, Katar Havayolları'nın Ortadoğu'da kadın pilotlar çalıştıran ilk havayolu şirketi olduğunu ve şirkette kadınların üst düzey görevler aldığını vurguladı.
El Baker "Yani aslında kadınları teşvik ediyoruz. Üst düzey yönetim görevlerinde büyük potansiyelleri olduğunu görüyoruz" dedi.
El Baker ayrıca, kendisinin eğitmesi durumunda, kadın bir yönetim kurulu başkanını memnuniyetle karşılayacağını söyledi ve "Kadın bir yönetim kurulu başkanı adayına sahip olmaktan memnun olurum, sonra onu halefim olması için geliştiririm" diye konuştu.
Katar Havayolları'nın patronu daha önce de açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı.
El Baker geçen yıl ABD'li kabin görevlilerini "büyükanneler" diye nitelediği için özür dilemişti. El Baker'nin Katar Havayolları'nın kabin görevlilerinin yaş ortalamasının 26 olduğunu söylemesi de cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
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