Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Fransa'dan isim hakkını alarak kurduğu Abu Dabi Louvre Müzesi'nde, komşusu Katar'ı müzenin çocuk bölümündeki "haritadan kaldırdığı" bildirildi.

Washington Institute isimli düşünce kuruluşunda yer alan Körfez uzmanı Simon Henderson imzalı bir makalede, özellikle son dönemde karşılıklı hava sahası ihlali gerekçesiyle tansiyonun yükseldiği Katar-BAE gerilimi ele alındı.

Makalede, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiğini" aktaran Henderson, müzede yapılan "bu görmezden gelmenin Fransa'nın BAE'ye sağladığı Louvre ismini kullanma anlaşmasıyla uyuşmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödediği aktarılmıştı. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek bir 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

İki ülke arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

HARİTA KALDIRILDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fransa'dan isim hakkını alarak kurduğu Abu Dabi Louvre Müzesi'ndeki Katar'ın yer almadığı haritanın kaldırıldığı bildirildi.

Müzeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haritadaki dikkatsizliğin, "kasıtsız bir hatadan" kaynaklandığı belirtilerek, haritanın ivedilikle değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yolları temsil ettiği belirtilen haritanın eski bir vazoyla değiştirildiği ifade edildi.

Washington Institute isimli düşünce kuruluşundaki Körfez Uzmanı Simon Henderson'ın makalesinde, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiği"ne dikkat çekilmişti.

BAE, Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödemişti. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

Katar ile BAE arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki gerginliği daha da tırmandırmıştı.

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