Sudi Arabistan'da yapılan 'Körfez Kalkanı 1' tatbikatında Katar da yerini aldı. ABD müttefiği körfez ülkeleri arasında uzlaşma sandığı şeklinde algılanan katılımın ardından Katar'dan açıklama geldi.

Katar Genelkurmay Başkanı General Ganem Bin Şaheyn El Ganim'in Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz El Ruveyli'nin daveti üzerine tatbikatın kapanış programına katıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, geçen Temmuz itibariyle, teröre destek verdiği gerekçesi ile Katar ile diplomatik ve ticari bağları kesmişti. Doha suçlamaları reddetmiş ve boykot girişimini bağımsızlığına müdahale olarak nitelemişti. Türkiye o dönem Katar'a destek yönünde bir çizgide durdu. Katar ve Türkiye Mart ayında ortak tatbikat yapmıştı.

Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed El Atiyye 18 Nisan'da Washington'da Pentagon ile temaslarda bulunmuş ABD savunma bakanı James Mattis ile görüşmüştü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER