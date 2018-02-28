Katar ve İngiltere deniz kuvvetleri arasında Katar karasularında deniz tatbikatı yapıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar Ortak Özel Kuvvetleri'ne bağlı Özel Deniz Gücü ile İngiltere Deniz Kuvvetleri arasında tatbikat yapıldığı belirtildi.

Baskın, teftiş, teröristleri yakalama gibi çeşitli tatbikatların yapıldığı, bunlarla karşılıklı tecrübe aktarımının hedeflendiği ifade edildi.

Tatbikatın bölgede terörle mücadeleye destek, kaçakçılığı önleme, güvenlik ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde daha önce yapılan anlaşmalara binaen İngiltere'nin talebi üzerine düzenlendiği kaydedildi.

Katar ve İngiltere arasında geçen yıl aralık ayında savunma alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Katar geçen yıl, İngiltere ile farklı alanlarda 5 askeri tatbikat yapmıştı.

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