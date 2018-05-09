Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Katar'ın başkenti Doha'yı kaleme aldı. İnsan Doha’ya neden gider” diye düşünürdüm. Ekimde gecenin bir yarısı havaalanından çıkıp da havayı teneffüs ettiğimde, “Birkaç gün sıcak ve klimalı hayatla mücadele etmem lazım” dedim. Gece yarısı esen o sıcak rüzgâr yüzümden vücuduma yayıldı. Katar’ın başkenti son dönemde başta spor organizasyonları olmak üzere çeşitli etkinlikler, denizin üzerine kurulan modern şehircilik örneği binalarla adından söz ettiriyordu.

Ne yalan söyleyeyim Doha’daki ilk izlenimlerim Teksas’taki otomobil yolculuklarıma götürdü beni. İnsansız sokaklar, caddelerde cirit atan otomobillerle sayısal zıtlığın zirvesini yaşatıyor. Kimse yok dışarıda, hemen herkes klimalı bir mekâna kaçmış, Doha’nın ne kadar elektrik tükettiğini soruyorum kendi kendime. Otomobiller, alışveriş merkezleri, ofis binaları her yerde alışılmışın üzerinde bir serinlik. Kendinizi klimalı ortamdan sokağa attığınızda, vücudunuzu ani bir savaşa sokuyor gibisiniz.

GELENEKSEL ŞEHİR

Geleneksel Doha ile tanışmak için Souq Waqif turu olmazsa olmaz. Dar sokaklarda baharat kokusu başınızı döndürürken, rengârenk geleneksel kumaşlar, değişik pişirme kapları, el sanatları, hediyelik eşyalar, yerel tatlar arasında kaybolacaksınız. Çarşının sokaklarında kaybolmaktan korkmayın ve Dohalıları yakından tanıyın. Arap ülkelerinin önemli geleneklerinden deve yarışları Doha’da da çok yaygın. Yaklaşık 45 derece sıcaklıkta yapılan deve yarışlarında tempo hiç düşmezken seyircilerin coşkusu da görülmeye değer. Deniz doldurularak inşa edilen yapının mimarisi, gücünü tasarımındaki tarihsel kökler kadar, yalın çizgilerinden alıyor. Dünyaca ünlü Pritzker Ödülü sahibi mimar I.M. Pei’nin tasarladığı yapıda; geometri kullanımındaki üslup ve uyum hemen dikkat çekiyor. Farklı yönlere dönük kübik yüzeylerin kattığı boyut algısı, günün değişik saatlerinde farklı açılardan gelen güneş ışıklarıyla birleşince binanın görkemi daha da iyi anlaşılıyor.

MARAKEŞ FAS GEZİ REHBERİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ PARKI

Petrolün bir gün biteceğine inanan Katar, tüm yatırımını eğitime ayırıyor. Başkent Doha’da inşa edilen Eğitim Şehri bire bir ölçüleriyle Amerikan ve Avrupa üniversitelerine ev sahipliği yapıyor.

DUBAİ'DE NE YENİR?

FARKLI LEZZETLER

Doha, gezgin gurmeleri mutlu edecek bir yer. Lübnan, Irak, İran, Suriye, Mısır ve Fas mutfaklarından oluşan yerel tatlardan bildik lezzetlere, pek çok güzel yemek yiyebilirsiniz.

NE ZAMAN GİDİLİR?

Özellikle sonbahar ve kış ayları için ideal bir destinasyon. Doha’da yıllık sıcaklık ortalaması oldukça yüksek.