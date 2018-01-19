MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği, Medya City tarafından organize edilen ve 112 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar, Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün kapılarını açtı. Türkiye ve Katar arasındaki iş ortaklığına daha yüksek hacim kazandırma amacıyla 17-19 Ocak 2018 tarih aralığında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen fuara Kanal İstanbul damgasını vurdu.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Emlak Konut GYO’nun Kanal İstanbul çevresindeki arsalarıyla ilgili bir sunum yaptıklarını anlatan Emlak Konut GYO Başkanı Ertan Yetim, “Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile Kanal İstanbul civarındaki 4.6 milyon metrekarelik arsalarımızda neler yapabileceğimizi konuştuk. Eğer isterlerse bu arsalarda hasılat paylaşımı modeliyle ortak projeler yapabiliriz” dedi. Yetim, Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesiyle fuara katıldıklarının bilgisini verdi.

‘TÜRK FİRMALARA AYRICALIK’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz kesin olmamakla birlikte 900 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın daha da yukarılara çıkacağını vurguladı. Tüfenkci, yetkililerin kendilerine “Türk firmalara öncelik tanıyacağını” söylediğini aktardı.

Bakan Tüfenkci, Doha’da Bülent Uygun’un teknik direktörü olduğu, eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in de forma giydiği El-Gharafa takımını ziyaret etti.

‘6-7 SEKTÖRDE İLERLEYECEĞİZ’

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı El Sani, iki ülke arasında her geçen gün daha iyiye giden bir ilişki olduğunu belirterek işbirliğini daha da geliştireceklerini söyledi. El Sani, “Türk yatırımcıları bekliyoruz. En az 6-7 sektörde ilerleyeceğiz” dedi.

‘KANAL İSTANBUL’DA YATIRIMIMIZ HIZLANIR’

Artaş İnşaat fuarda, Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Residence & Office Ataköy, Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Kale 2, Avrupa Konutları Atakent 4 ile ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul ve Tema İstanbul’un tanıtımını yaptı. Güzergâhı açıklanan Kanal İstanbul için de değerlendirme yapan Çetinsaya, “Bizim de o bölgede yatırımlarımız var. Artaş İnşaat’ın yanı sıra Emlak Pazarlama ile kurulmuş Öztaş ve Biocity gibi şirketlerimizin yaklaşık 400-500 dönüme yakın Kanal İstanbul’a komşu Resneli’de arazilerimiz var. Kanalın şekillenmesine bağlı olarak buradaki yatırımlarımızı hareketlendireceğiz” dedi.

‘İZMİR’DEKİ PROJEMİZ 3 AY SONRA SATIŞA ÇIKAR’

Emlak Konut GYO’nun İzmir Alsancak ihalesini 1 milyar 672 milyon TL ile kazanan Teknik Yapı Halk GYO, arsa üzerinde geliştireceği projeyi Expo Turkey By Quatar 2018’de görücüye çıkardı. Projeye ilk Katar’da ön talep toplamaya başladıklarını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Umut Durbakayım, “Proje geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

Katar’da İzmir’i ve projeyi tanıtıyoruz. 3 ay sonra proje geliştirme çalışmalarını tamamlayarak projeyi satışa çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Körfez ülkelerinden gelen talebin her geçen gün arttığını ifade eden Umut Durbakayım, Deluxia Park Business, Deluxia Park Residence, Uplife Kadıköy, Yıldızlı Bahçe ve İzmir Alsancak’ta başlayacak yeni projesini tanıttıklarını açıkladı.

Expo Turkey By Qatar 2018

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