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Kate Middleton'ın dördüncü çocuğa hamile olduğu öne sürüldü!

28.06.2018 - 14:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, 23 Nisan'da üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Cambridge Düşesi'nin dördüncü çocuğa hamile olduğu iddia edildi

  • 1 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğu Louis Arthur'u 23 Nisan'da kucağına almıştı. 

     

  • 2 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    Prens William ve Kate Middleton çiftinin daha iki ay geçmeden dördüncü çocuklarını beklediği iddia edildi.

     

  • 3 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    ABD'li magazin dergisi Life&Style iddiasını Middleton'a yakın bir arkadaşına dayandırarak haberleştirdi. 

     

  • 4 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    Kaynak, yaptığı açıklamasında "Kate hamileliğin tüm belirtilerini gösteriyor. Kate ve Prens William tam bir aile olabilmek için 4 çocuk istiyor. Aslında Prens 5 çocuğa sahip olmak istiyor ancak Middleton, 4 çocuğun yeterli olduğunu düşünüyor" şeklinde konuştu.

  • 5 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    Derginin ulaştığı kaynak, konu hakkındaki sözlerini "Kate ve William 2 erkek 2 kız çocukları olsun istiyorlar. Kate, tekrar bol kıyafetler giymeye başladı. Alkolden uzak duruyor. Sabah bulantılarını önlemek için yediği lavantalı bisküvileri sürekli yanında taşıyor. Köri içerien yemeklere aşeriyor" sözleriyle devam ettirdi. 

  • 6 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    İddialar Kensington Sarayı tarafından doğrulanmadı ancak heyecan verici olsa da dördüncü çocuğun Düşes'i yoracağı su götürmez bir gerçek. 

  • 7 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    Zira Prens George 4, Prenses Charlotte da 3 yaşında. 23 Nisan'da dünyaya gelen Louis Arthur Charles ise daha 2 aylık. 

  • 8 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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    Öte yandan Middleton'un dördüncü kez hamile olduğu iddiası doğruysa, dünyaya gelecek çocuk babası ve üç büyük kardeşinin ardından İngiltere tahtında 6. sırada yer alacak.

  • 9 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 10 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 11 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 12 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 13 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 14 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 15 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 16 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 17 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 18 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 19 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 20 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 21 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 22 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 23 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 24 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 25 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 26 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 27 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 28 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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  • 29 Kate Middleton hamile mi? Kate Middleton'ın dördüncü çocuk iddiaları ortalığı karıştırdı
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