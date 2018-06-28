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Kaynak, yaptığı açıklamasında "Kate hamileliğin tüm belirtilerini gösteriyor. Kate ve Prens William tam bir aile olabilmek için 4 çocuk istiyor. Aslında Prens 5 çocuğa sahip olmak istiyor ancak Middleton, 4 çocuğun yeterli olduğunu düşünüyor" şeklinde konuştu.