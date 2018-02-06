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Güzelliği ve bakımlı haliyle dikkat çeken İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en gözde üyesi Kate Middleton, stiliyle kadınlara ilham oluyor. Her zaman zarif ve sofistike stiliyle ön planda olan Kate Middleton bu sefer bir moda etkinliğinde sunuculuk yapacak.