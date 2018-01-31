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7 yıl önce eşi Prens William ile Kanada'ya ziyarette bulunan ve havalimanında 6 yaşındaki lösemili kız çocuğu Diamond Marshall tarafından karşılanan Cambridge Düşesi, o günden bugüne kanserli çocuklarla ilgili etkinliklerde daha fazla yer alıyor.