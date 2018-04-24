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Zira Middleton, 2013 yılında dünyaya getirdiği George'u da bu şekilde tutmuştu. Diğer yandan 2015 yılında doğurduğu Charlotte ise farklı tarafta kucağındaydı. Bu tutuş şekli akıllara erkek ve kız bebeklerinin farklı şekilde tutulduğunu akıllara getirdi.