İngiltere’de bir kişi, Prens William ve eşi Kate Middleton’ın 2011 yılında gerçekleşen düğünlerinde kesilen pastadan sakladığı bir dilimi açık artırmaya çıkardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Londra’daki Chiswick Müzayede Evi’nde 1370 Euro’dan açık artırmaya çıkarılan pasta, 730 Euro’ya alıcı buldu. 1947’de Prens Philip ile evlenen Kraliçe Elizabeth’in düğününden kalan bir pasta da 2013 yılında, 630 Euro’ya satılmıştı.

Prens William

Kate Middleton