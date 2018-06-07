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Birçok meslektaşının çoktan emekli olduğu bir yaşta olan Kate Moss kendini "yarı emekli" olarak tanımlıyor. Ünlü firmaların hala kendisini tanıtım yüzü olarak seçmesine şaşırdığını da belirten Moss "Bir kampanya için teklif geldiğinde hala şaşırıyorum. Kendi kendime daha ne kadar süre bu işi yapacağımı soruyorum" diye konuşmuştu.